"عمر والإيسترن باور" تفتتح آخر سهرات فيزا فور ميوزيك بالمغرب "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات رابع أيام مهرجان فيزا فور ميوزيك بخطفة موسيقية قادمة من أقاصى الشرق قدمتها فرقة عمر والإيسترن باور، على مسرح قصر تازى فى صلب العاصمة المغربية الرباط. الإيسترن باور فرقة موسيقية قادمة من كوريا، تجمع جنسيات مصرية وكورية ومغربية، وضع حجر أساسها عمر ووائل بعد هجرتهم من بلدهم الأم المغرب ومصر واستقرا فى كوريا، ليجمعا شغفهما بين كتابة الأغانى لعمر وإيقاعات وألحان وائل، مع لمسات عازف الجيتار الكورى أوه جينو وبيز جيتار تيهيون، لتتجسد رؤيتهم الموسيقية بشكل أكثر توازنًا، جامعة بين تأثرهم بفلكلوريات شمال أفريقيا من حيث نشأوا، مع مزيج من الموسيقى العالمية العصرية، ليقدموا فى أعمالهم تجسيدًا سماعيًا لحالات الحزن والسعادة والأمل والشوق والحب لمهاجرين فى بلد بعيد عن موطنهم.

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