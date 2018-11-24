شكرا لقرائتكم خبر عن ميثيلا بالكر: الجيل "القديم" يفضل مشاهدة أفلامنا بالتليفزيون بدل السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نجمة بوليوود الشهيرة ميثيلا بالكر بطلة فيلم " Caravan " مع عرفان خان أن الجيل الأقدم سواء الآباء أو الأجداد يفضل مشاهدة الأفلام السينمائية على شاشة التلفزيون بدلاً من الذهاب إلى دور السينما، وبررت ذلك أن " السن " هو السبب الحقيقى حيث من الصعب عليهم مشاهدة فيلم لمدة ساعتين كاملين على سبيل المثال.

واستكملت ميثيلا بالكر ذات الـ 25 عاما، أنه بمجرد عرض أعمالها على التليفزيون ذلك سيكبها المزيد من الجمهور والمعجبين.

يذكر أن آخر أعمال ميثيلا بالكر هو فيلم " Caravan " وهو من إخراج أكارش خورانا، والعمل بطولة عرفان خان وآمالا اكينينى وبينا بانرجى وغيرهم.