شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تورتة عيد ميلاد وغناء أحمد حلمى ومنى زكى فى عيد ميلادهما.. والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس هناك أفضل من صدفة أن يجتمع موعد عيد ميلادك مع زوجتك التى تحبها، بالفعل ذلك حدث يتوافق عيد ميلاد كلا من الفنان أحمد حلمى والفنانة منى زكى فى يوم واحد 18 نوفمبر، والذى احتفلا به وسط مجموعة من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفنى.
وانتشر بين رواد السوشيال ميديا فيديوهات احتفال كل من الفنانة أحمد حلمى ومنى زكى ، والذى حضره لفيف من نجوم الفن، وسط العديد التهانئ من جمهورهم.
وكان قد احتفل الثنائى حلمى، منى ، بعيد ميلادهما الذى يتوافق فى يوم واحد هو 18 نوفمبر، وشارك "حلمى" البالغ من العمر 49 عامًا، ومنى زكى، البالغة من العمر 42 عامًا، احتفالهما مع باقة من الفنانين، من ضمنهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان شريف منير، ورامز جلال، والفنانة غادة عادل، والكاتب والسيناريست تامر حبيب وكندة علوش.
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