شكرا لقرائتكم خبر عن "ع الرصيف" الفلسطينية تسحر جمهور فيزا فور ميوزيك بالمغرب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت فرقة "ع الرصيف" الفلسطينية القادمة من رام الله بصمتها الموسيقية المبهجة فى ختام فعاليات ثالث ليالى مهرجان فيزا فور ميوزيك، بحفل جماهيرى كبير احتضنه مسرح باحنينى فى العاصمة المغربية الرباط.

وسحرت "ع الرصيف" مسامع الحضور بتوليفة موسيقية متكلة بالأساس على مزيج الترومبون والساكس والإيقاعات، منها أشهر مقطوعاتها "لونجا فرحفزا" و"بلقانية"، ومثلت وسط المزيكا البديلة الفلسطينية خلال فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، الذى يعتبر بمثابة سوق عالمى لمختلف رواد مجال المزيكا العالمية من خبراء ومنتجين وفنيين ومنظمى حفلات ومهرجانات ومطربين من القارة العجوز وأقاصى آسيا ودول الشرق الأوسط والعمق الأفريقى، واحتصن هذا العام أكثر من خمسين عرضًا موسيقيًا على مدار أربعة أيام متتالية، أبرزها الفرقة المصرية شارموفرز، والمطربة اللبنانية تانيا صالح، والمطربة المغربية نبيلة معن، والموسيقى الأردنى عماد عليبى.

"ع الرصيف" القادمة من رام الله فى قلب فلسطين، بدأت رحلتها الموسيقية من مجرد جلسات موسيقية عابرة على رصيف تلك المدينة القديمة، ليتحول حلم أعضائها من مجرد دندنات إلى مشروع فرقة موسيقية تحمل راية فلسطين للعالم، بدأت رحلتها منذ قرابة سبع سنوات، وتقدم مزيجًا موسيقيًا بين موسيقى البحر المتوسط والبلقان والموسيقى الكلاسيكية مع رؤى موسيقى عالمية للجاز وموسيقى الشرق، بالاتكال على آلات النفخ النحاسية كالساكسفون والترومبيت والترومبون ولمسات الإيقاعات.