عاصي الحلاني في المرتبة الأولى – بالصورة

متابعة الخليج 365: تحقق أغنية “شو بخاف عليكي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني نجاحًا لافتًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وقد تصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في سباق “أحلى الأغاني” عبر إذاعة وشاشة “أغاني أغاني”، وذلك بحسب تصويت الجمهور. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية، المليون ونصف مشاهدة في فترة لا تتعدى الشهر على إطلاقه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الجدير بالذكر ان أغنية “شو بخاف عليكي” هي من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. لمشاهدة فيديو أغنية “شو بخاف عليكي”:

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