“ضحكة مصطنعة” هدية زيزي عادل للجمهور – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الفنانة المصرية زيزي عادل أغنية جديدة بعنوان “ضحكة مصطنعة” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

أغنية “ضحكة مصطنعة” كتبتها ولحنتها زيزي عادل بنفسها، وقام بتوزيعها إيهاب سمير، وحققت انتشارًا ملحوظًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ اللحظات الأولى على إصدارها.

الجدير ذكره أن زيزي عادل تلقت في الفترة الأخيرة عروض تمثيل عدّة تفاضل بينها لاختيار ما يناسبها منها.

لمشاهدة فيديو أغنية “ضحكة مصطنعة”: