سميرة سعيد تتألق بإطلالة شبابية في جلسة تصوير “إزاي أحب”

متابعة الخليج 365:: شاركت الديفا سميرة سعيد الجمهور ومحبّيها بصور من الجلسة التصويرية التي عقدتها على هامش تصوير كليب أغنية “إزاي أحبّ” من أرشيفها الفني. وظهرت سميرة سعيد في الصور بإطلالة شبابية مميّزة حيث ارتدت تنورة قصيرة من اللون الأخضر وبلوزة من اللون الفوشيا وتألقت بجرأتها المعهودة وسرقت الأنظار نحوها. الجدير ذكره أن أغنية “إزاي أحب” صدرت في عام 2002 ضمن ألبوم “يوم ورا يوم” وحققت حينها نجاحًا كبيرًا في مختلف أنحاء البلدان العربية، وصوّرتها سميرة سعيد مؤخرًا وأطلقتها كإهداء لمحبّيها.

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