وزير السياحة يستقبل ملكة جمال لبنان مايا رعيدي

استقبل وزير السياحة أفيديس كيدانيان ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي في مكتبه في وزارة السياحة، واطلع منها على تحضيراتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون 2018 التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية.

وتمنى وزير السياحة التوفيق لـ “رعيدي” لتصل الى مراحل متقدمة من المسابقة ورفع اسم لبنان عالياً.

ومن المتوقع ان تبدأ مايا بالتدريبات المكثفة كي تكون جاهزة للحفل الضخم الذي سيقام يوم الاحد، 16 كانون الأول/ديسمبر المقبل في بانكوك – تايلاند. وسيعرض الحفل مباشرة على شاشة “فوكس”.

نذكر أن مايا رعيدي انتخبت ملكة جمال لبنان، في 30 ايلول الماضي، في حفل ضخم احياه السوبرستار راغب علامة والنجمة مايا دياب بمشاركة النجمين العالميين مساري وفرانش مونتانا وعرض عبر شاشة MTV.