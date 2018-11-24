آدم ونور يجتمعان على مسرح واحد مع مروان خوري

حلقةٌ طربيّةٌ بإمتياز ضمن برنامج “طرب 2” مع النجم مروان خوري. فخلال البرنامج الذي يُعرض على شاشة التلفزيون العربي من إخراج وليد ناصيف، إستضاف مروان كل من النجم اللبناني آدم والمطربة نور التونسيّة التي سبق وقدّمت أغنية ديو مع النجم آدم.

في بداية الحلقة، تحدّث آدم عن مقوّمات الصوت الطربي وعن بداياته في عالم الغناء وأمتع الجمهور بصوته الطربي الحنون عندما أدّى “جبّار” ودندن أغنية “أنساك” لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم وأغنيته “خلصت الحكاية” وأغنية “أكبر أناني” لمروان خوري.

كما قدّمت الفنانة نور أغنية “أنا في إنتظارك” وتحدّثت عن عشقها للطرب والأغاني الطربية منذ نعومة أظافرها وغنّت “الأسامي” للراحلة ذكرى والديو الذي جمعها بآدم، “الله يخلينا لبعض”. وختم مروان الحلقة بتريو مع ضيفيه على أنغام أغنية “انت فين والحب فين”.