ميثاق تآخى بين الجمعية المصرية لهواة المسرح والاتحاد المغربى للمسرحيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع كل من المسرحى القدير الدكتور عمرو دوارة مؤسس "الجمعية المصرية لهواة المسرح"، والفنان عصام عبد الله (رئيس مجلس إدارة الجمعية) ميثاق تآخى وبروتوكول تعاون مع "الاتحاد المغربى للفنانين المسرحيين" بمسرح ميامى والذى يمثله كل من المخرج الليبى سعد المغربى، والمخرج المغربى محمد الزيات، وذلك بحضور رجال السلك الدبلوماسى والفنانين من دول المغرب العربى، الجزائر، تونس، ليبيا ونخبة من الفنانين والإعلاميين المصريين.

وقد صرح الدكتور عمرو دوارة لـ”الخليج 365” قائلا: توقيع بروتوكول هذا التعاون يأتى انطلاقا من الأهداف المشتركة لتنمية وتطوير وتفعيل الأنشطة المسرحية والاستفادة منها وإيمانا بضرورة تكامل دور كل من الفنانين الهواة مع المحترفين للارتقاء بمستوى الفعاليات المسرحية، وبهدف تحقيق التعاون المثمر وتعظيم الاستفادة من مختلف الخبرات الفنية لتوظيف المسرح فى خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية قد اشتملت على ثمانية بنود، تضمنت الهدف الأساسى من الاتفاقية وهو الارتقاء بمستوى الوعى الفنى، والمشاركة فى تنمية المجتمع بكافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك عن طريق صقل وتنمية وتوظيف كافة الخبرات الفنية والمسرحية، والحرص على الاستفادة من كل التجارب المسرحية الحديثة لاكتساب جمهور جديد، وكذلك العمل على تنمية ونشر الثقافة المسرحية فى الدول الأعضاء، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية التى تساعده على تحقيق أهدافه كما نصت البنود على ضرورة عمل جميع الأطراف على ترويج الثقافة المسرحية ونشر ودعم قيم الإبداع بين كافة فئات المجتمع وتنظيم وتبادل الورش التكوينية، والدورات التدريبية، والندوات التنظيرية والتطبيقية، وكذلك تنظيم المهرجانات فى مجالات المسرح المختلفة كل وفقا لإمكاناته.

وذلك مع استمرار مجلس إدارة "الجمعية المصرية لهواة المسرح" فى إعداد وتنظيم فعاليات مسرحية دورية ومن أهمها مهرجان "المسرح العربى” والذى وصلت دوراته إلى الخامسة عشر، وأيضا استمرار مجلس إدارة "الإتحاد المغربى للفنانين المسرحيين" فى متابعة ورعاية ودعم المهرجانات المسرحية بدول المغرب العربى وأيضا الفرق المسرحية ومن بينها فرقة "المشهد المسرحى” بالقنيطرة بالمملكة المغربية، على أن تقوم كل إدارة بترشيح أفضل العروض المسرحية للمشاركة فى مهرجان الطرف الآخر، ويكون له أولوية المشاركة لتمثيل دولته طالما انطبقت عليه شروط المشاركة وأهمها الجودة الفنية، وكذلك تبادل الاقتراحات بشأن ترشيح أسماء بعض الفنانين للتكريم أو للمشاركة بعضوية لجان التحكيم أو بالندوات.

وذلك مع تعهد الطرفان بإيجاد آليات عملية تدعم وتحقق الرؤى والأهداف المذكورة أعلاه بما لا يتعارض مع برامج وتطلعات أى من الطرفين، وذلك من منطلق مبدأ احترام وتطبيق حقوق الملكية الفكرية المعمول بها فى كل من "جمهورية مصر العربية" ودول "المغرب العربى”، وفى تطبيق قانون المطبوعات والنشر والرقابة على المصنفات الفنية.



ميثاق التعاون بين الجمعية المصرية لهواة المسرح والاتحاد المغربي



الدكتور عمرو دوارة اثناء توقيع الميثاق