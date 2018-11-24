عريباند تشعل أجواء رابع ليالى فيزا فور ميوزيك بالمغرب "صور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت الفرقة المغربية عريباند أجواء رابع ليالى مهرجان فيزا فور ميوزيك بسهرة غنائية احتضنها مسرح قصر تازى فى قلب العاصمة المغربية الرباط. عريباند فرقة غنائية مغربية الأصل منطلقة من قلب مدينة وجدة، وضع حجر أساسها توفيق فاخر، وتقديم رؤى موسيقية تتأثر بخليط من موسيقى الجاز والروك والبلوز ولمحات من الموسيقى التقليدية المغربية، فى وصف أقرب لموسيقى "الفيوجن"، وصالت الفرقة وجالت فى أنحاء العالم بعدة حفلات ومهرجانات دولية بين الكاميرون وفرنسا وهولندا، وتمكنت من إثبات نفسها فى الساحة الموسيقية المغربية منذ انطلاق مشوارها على مدار 8 سنوات، وحصلت منذ سنتين على جائزة أفضل فرقة فى مهرجان "تانجاز" المغربى.

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