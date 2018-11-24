محكمة مصرية تلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

القاهرة - لايف ستايل ألزمت محكمة أسرة مدينة نصر الفنان المصري أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لأبنائهما "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية محمد قسم الله وهبة صلاح. حضر معتز الدكر وكيلا عن الفنانة زينة وقدم حافظتى مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذى قضى فيه بالرفض وصورة ضوئية من اﻷمر الوقتى الثانى والصادر بتاريخ 24 يوليو / 2017 فى ذات الأمر، والذى قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.

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