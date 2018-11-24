شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يقترب من انتهاء تصوير فيلم "زنزانة 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان نضال الشافعى على الانتهاء من تصوير فيلم "زنزانة 7" الذى يجمع بينه وبين كل من الفنان أحمد زاهر ومنة فضالى وأحمد التهامى، حيث يتبقى له نحو أيام قليلة وينتهى من تصوير العمل ككل الذى من المقرر طرحه فى موسم نصف العام ويراهن عليه بقوة، حيث يقدمه بشكل مختلف وجديد عليه عن الأعمال الذى قدمها قبل ذلك فى مشواره الفنى.

ويجسد نضال ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، ثم بعد ذلك يرى المشاهد كيف تدخل "ناهد" المحامية، هذا الصراع، خاصة أنها تلعب شخصية محامية "أُلعوبان" تلعب البيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة "شجن" الراقصة، والتى تلعب دورها الفنانة منة فضالى ضمن الأحداث.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، ومنى منير.