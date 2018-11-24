شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. افتتاح أول مسرح وسينما مجانية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الممثل والمخرج اللبنانى الفلسطينى قاسم إسطنبولى فتح منصات ثقافية تاريخية فى لبنان، حيث أعاد «سينما الحمرا» فى مدينة صور بعد 30 عاماً على غلقها، و«سينما ستارز» فى مدينة النبطية بعد 27 عاماً من الإقفال، و«وسينما ريفولى » بعد 29 عاماً لتتحول إلى المسرح الوطنى اللبنانى، أول مسرح وسينما مجانية فى لبنان، وهى عبارة عن منصة ثقافية حرة مستقلة مجانية للجميع، تحتوى على صالة سينما ومسرح ومكتبة عامة ومقهى وملتقى فنى يستطيع أى فنان استخدامها دون أى مقابل وتقدم جميع نشاطاتها إلى الجمهور بالمجان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.

وشهد افتتاح المسرح اللبنانى إطلاق مهرجان تيرو الفنى الدولى ومهرجان لبنان المسرحى والسينمائى الدولى، ومهرجان صور الموسيقى الدولى وإقامة الورش التدريبية بمختلف الفنون والعروض التى تقدمها فرقة مسرح إسطنبولى وجمعية تيرو للفنون التى تهدف إلى تفعيل الحركة الثقافية والفنية فى المناطق المهمشة من خلال المنصات الثقافية والورش التكوينية والنشاطات الفنية، ومن الأعمال المسرحية التى قدمتها الفرقة: قوم يابا، نزهة فى ميدان معركة، زنقة زنقة، تجربة الجدار، البيت الأسود، هوامش، الجدار، حكايات من الحدود، مدرسة الديكتاتور ومحكمة الشعب.

وشاركت الفرقة فى عدد من المهرجانات المحلية والدولية وحصدت جائزة أفضل عمل مسرحى فى مهرجان الجامعات عام 2009، وجائزة أفضل ممثل فى مهرجان عشيات طقوس فى الأردن عام 2013، أما عمل "تجربة الجدار الذى شارك فى مهرجان ألماغرو الإسبانى فيعتبر أول عمل عربى يدخل فى المسابقة الرسمية للمهرجان عام 2011.