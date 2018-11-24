شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل "أيامنا الحلوة" بجامعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فرقة "أيامنا الحلوة" إلغاء حفلها الذى كان مقررا إقامته 30 نوفمبر الجارى بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. وكتبت الصفحة الرسمية للفرقة على "فيس بوك": "لظروف خارجة عن إرادتنا.. بنعتذر لجمهورنا العظيم وبنشكركم على اهتمامكم وتعبكم واللى حجز تذاكر هيقدر يرجعها عن طريق تيكت مارشيه وهمّا هيتصلوا بكل حد حجز تذاكر". جدير بالذكر، أن فرقة "أيامنا الحلوة" تهدف إلى إعادة ذكريات الزمن الجميل، إذ تقدم الأغنيات التى اشتُهرت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى بالإضافة لأغانى من أرشيف السينما المصرية.

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