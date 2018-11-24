ناهد السباعي تعلق على الانتقادات بطريقة ساخرة: هو فستاني كان وحش ولا إيه ؟

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 08:03 مساءً -

تعرضت الفنانة المصرية ناهد السباعي، للعديد من الانتقادات بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

ناهد السباعي، علقت على الانتقادات بطريقة ساخرة، خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر فضائية cbc، قائلة: «إنها أصبحت معتادة على الانتقاد والسخرية من الفساتين التي ترتديتها في المهرجانات».

وأضافت: «أنه لو صادف ولم يسخر أحدهم من فستانها تشعر بأن هناك أمر غريبًا وتسأل نفسها ماذا حدث هل لم يعجبهم هذه المرة ولم يكن جذاب؟».

وتابعت: «أن هذه الانتقادات أصبحت من المسلمات الموجودة في حياتنا».

كما كشفت خلال الحلقة أنها لا تقبل أي عمل فني إلا بعد أخذ رأي والدتها، وطوال عمرها لم يكن لديها ثقة أنها ممثلة ناجحة وفي بعض الأحيان لا تحب مشاهدة أدوارها في أعمالها التي تقدمها وإن حدث فإنها تنتقد نفسها كثيرا.

وأشارت إلى أنها لم تكن ترغب المشاركة في مسلسل «هبة رجل الغراب»، وفيلم «حرام الجسد»، وكذلك فيلمها الأخير «جريمة الإيموبيليا»، والذي تشارك به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لولا تدخل والدتها وإقناعها بالعمل في هذه الأعمال.

«جريمة الإيموبيليا»، هو من بطولة ناهد السباعي، وهاني عادل، وأحمد عبدالله محمود، وعدد من النجوم، وهو من تأليف وإخراج خالد الحجر، وقصته حقيقة حدثت في عمارة المشاهير قديمًا.