كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 08:03 مساءً -

لماذا أُزيل فيديو "البث المباشر" لـ قصي خولي عن احد مواقع التواصل الاجتماعي؟

اثناء قيام الممثل السوري ​قصي خولي​ بلقاء مباشر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بخاصية “البث المباشر” من داخل احد النوادي الرياضية مع متابعيه، تمت ازالة الفيديو وإيقاف البث من قبل إدارة الموقع.



خولي عاد وأوضح سبب إيقاف البث وازالة الفيديو من قبل ادارة الموقع وذلك لأنه قدم بصوته إحدى الاغنيات، ما دفع بإدارة الموقع الى حذف الفيديو لضمان حقوق الملكية الفنية للأغنية.

واشار خولي الى انه سعيد بهذه الخطوة لأنها تضمن احترام حق الملكية الفنية او الفكرية وتمنع الإستغلال.