طارق لطفي يعود للسينما بـ«122»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يخوض النجم والفنان المصري طارق لطفي، الماراثون السينمائي، وذلك بعد فترة غياب تصل إلى 9 سنوات بفيلم “122” في شهر يناير 2019.

وتدور أحداث العمل خلال ليلة دموية في أكثر من مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها، وذلك بخلاف إبعاد وزوايا التصوير التي تصل إلى تقنية 4D، وإضافة لما سبق يدور الفكر العام للعمل بصفة عامة ما بين الأكشن والرعب والتشويق.

ويتضمن العمل نخبة كبيرة من النجوم هم الفنان طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، محمود حجازي، أحمد داوود، جيهان خليل، اسما جلال وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة مقام للمنتج سيف عريبي، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.

وكان الفنان المصري قد انسحب، بشكل مفاجئ، من بطولة مسلسل “أبيض غامق” والذى كان من المقرر أن يشارك به فى الموسم الدرامي لرمضان 2019.

ويبدو أن خلافًا على الأجر، قد نشأ بين النجم المصري، وبين مجموعة “فنون مصر”، الشركة المنتجة للعمل دفعته إلى الاعتذار عن البطولة، كما أن “لطفى” رفض المشاركة فى العمل كبطولة ثنائية بعد النجاح الذى حققه مؤخرًا من خلال البطولة المطلقة لعدد من الأعمال الدرامية.