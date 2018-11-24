متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلن تيم ألن انضمام الممثل الكبير كيانو ريفز إلى طاقم عمل فيلم Toy Story الجديد المقرر طرحه العام المقبل فى دور العرض العالمية. وأضاف ألن مؤدى إحدى شخصيات السلسلة الشهيرة أن "ريفز" سيؤدى دور صوتى لشخصية محورية فى الفيلم المقبل. وتنتظر السينمات العالمية عرض الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة John Wick 3 فى مايو المقبل، للنجم العالمى "كيانو ريفز".

شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يؤدى صوت شخصية محورية فى فيلم Toy Story المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مجلة الجمال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مجلة الجمال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .