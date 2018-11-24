بالفيديو .. نجوى فؤاد تهاجم يسرا : كنت أظن أنها سترد لي الجميل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - استضاف برنامج "حكايتك مع دودي" المذاع على فضائية النهار، الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، التي تحدثت عن أهم المواقف التي مرت بها مشوارها الفني.

نجوى قالت في إجابتها عن سؤال من النجم أو النجمة التي توجهين لها العتاب: "كنت أظن أن يسرا سوف تكون السند لي، خاصة أنني أنتجت لها فيلم "ألف بوسة وبوسة"، وظننت أن يسرا سوف ترد لي الجميل وترشحني لأدوار في أفلامها أو مسلسلاتها بعد أن أصبحت نجمة كبيرة، أو حتى تزورني وأزورها، بعد أن جازفت وأنتجت لها فيلما استعراضياً وهي لم تكن مطربة أو راقصة، وقدمتها على أنها راقصة".

وأضافت: "خسرت كثيراً في إنتاج هذا الفيلم، لأن الأفلام الاستعراضية تحتاج تكاليف كثيرة من ملابس وديكورات، فلا يوجد فيلم استعراضي يربح، وأنا أنتجت 6 أو 7 أفلام ولم أخسر فيها كلها".

وحكت نجوى موقفاً حدث مع الفنانة الراحلة هند رستم، حيث أكدت أنها كان يجب أن تذهب لموقع التصوير الساعة العاشرة تماماً، لكنها تأخرت في النوم وذهبت في الحادية عشرة، وكان من طباع الفنانة هند رستم أن تذهب قبل الموعد بساعتين، تشرب فنجان القهوة وتأكل سندوتشات الفول والطعمية، ثم تضع الماكياج وتكون على باب الاستوديو في العاشرة تماماً، فوجدتها واقفة، ثم التفتت لي قائلة: أنا ذنبي إيه ماكياجي يبوظ علشان حضرتك سهرانة بترقصي في فرح؟ دي مشكلتك ولازم تحليها، وأكدت نجوى أنها منذ هذه اللحظة تعلمت معنى الالتزام بالموعد.