طلاق ياسمين عبد العزيز وطليقها يتزوج من هذه الفنانة؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأخبار التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية حول طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج استمر لأكثر من عشر سنوات، واثمر عن إنجاب طفلين هما ياسمين وسيف الدين.

واكتفت ياسمين بالتعليق عبر صفحتها على تطبيق "انستجرام" قائلة : "كل شيء قسمة ونصيب والإنفصال تم منذ فترة "، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل طلاقها والأسباب التي دفعتها لنشر الخبر في هذا التوقيت، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين متابعيها ما أجبرها على حذف المنشور.

وترددت أقاويل أخرى تزعم بأن طليقها تزوج من الفنانة ريهام حجاج بعد قصة حب سرية جمعت بينهما، وأن هذه العلاقة سبب طلاق ياسمين منه، حيث أصيبت بالصدمة بعدما علمت بها واتخذت قرار الإنفصال دون تفكير.

وكشف مصدر مقرب من النجمة المصرية أنها انفصلت رسميا عن زوجها منذ نحو عام في سرية تامة حرصًا من الطرفين على الخصوصية، وبعد انتشار خبر ارتباط زوجها بفنانة شابة اضطرت الى الخروج عن صمتها وإعلان الأمر بنفسها كي لا تثير أي بلبلة.