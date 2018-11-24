هل تبنى براد فالشوك وجوينيث بالترو "طفلة"؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - هل تبنت النجمة العالمية جوينيث بالترو وزوجها براد فالشوك طفلة؟ تساؤل تم تداوله بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، فقرر موقع " جوسيب كوب " أن يؤكد أن كل ما يتم تداوله ما هو إلا شائعات وأكاذيب والقصة بالكامل مفبركة.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Star " تقرير يشير أن جوينيث وبراد يخططان لاستقبال طفلة فى أوائل عام 2019 وذلك عن طريق التبنى، وأكد مصدر للمجلة أن الزوجين يعيشان قصة حب قوية وهو ما جعلهما يقرران اتخاذ هذه الخطوة.

ومن المعروف أن جونيث وبراد لديهما ابن وابنة من زيجات سابقة، إلا أن المصدر ادعى أن هذه الخطوة من أجل جعل أسرتهم أكبر وأكثر تماسكا.