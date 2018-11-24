متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يستعد الفنان الكبير، خالد سليم، لإصدار عمل جديد، مع كل من الفنان عزيز الشافعى، والموزع الموسيقى أحمد عادل، الفترة المقبلة، دون الكسف عن مزيد من التفاصيل.
وقال خالد سليم: "انتظرونا، فى عمل جديد لفريق العمل الرائع، صاحب النجاحات الكبيرة، ربنا يكتب لنا النجاح.
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يفاجئ جمهوره بعمل جديد مع عزيز الشافعى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مجلة الجمال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مجلة الجمال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .