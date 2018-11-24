خالد سليم يفاجئ جمهوره بعمل جديد مع عزيز الشافعى

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يستعد الفنان الكبير، خالد سليم، لإصدار عمل جديد، مع كل من الفنان عزيز الشافعى، والموزع الموسيقى أحمد عادل، الفترة المقبلة، دون الكسف عن مزيد من التفاصيل.

وقال خالد سليم: "انتظرونا، فى عمل جديد لفريق العمل الرائع، صاحب النجاحات الكبيرة، ربنا يكتب لنا النجاح.