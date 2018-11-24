بعد اقترابه من تحقيق المليار دولار .. سونى تطرح جزأين قادمين لـ Venom

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أعلنت شركة "SONY" للانتاج السينمائى، عن طرح جزأين من فيلم الأكشن والخيال العلمى Venom، بطولة النجم العالمى توم هاردي، بعد نجاح الجزء الأول بشكل كبير وتحقيقه إيرادات تخطت الـ 750 مليون دولار.

ومن المقرر ان يعرض الجزء الثانى من فيلم Venom عام 2020، وسيستكمل قصة الجزء الأول، بينما الجزء الثالث سيشاركه فيه شخصيات اخري من عالم أبطال "مارفل" الخارقين.

فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها "توم هاردى"، والذى ظهر لأول مرة في أفلام سبايدر مان، الشخصية التي تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردي، وميشيل ويليامز، ووودي هارلسون، وجيني سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لي، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلي مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.