خاص- من المحسود من سعد رمضان؟

اطلق الفنان سعد رمضان اغنية جديدة بعنوان “شو محسودين” على القناة الرسمية لشركة روتانا المنتجة للعمل.

الاغنية كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب توزيع جيمي حداد. ويقول مطلعها “شُو مَحْسُودِين انْتِ وأنَا شُو مَحْسُودِين.. عَلَّمْنَا النَّاسْ كِيف بكونُوا المَغرومين.. منقِّط حُبْ وسعادة وإحساسْ.. فَصاروا يقولوا عنَّا مجانين”.

الكلام كتبه الشاعر علي المولى من واقع المجتمع كعادته خاصة مع تغليب المصالح في العلاقات الشخصية على الحب. فالناس يستغربون عندما يرون علاقة حب ناجحة، فيغارون او يحسدون.

وضع جاد قطريب لحناً مميزاً مكون من جملة موسيقية قدمها بعدة اشكال مختلفة.

الاغنية رومنسية، مليئة بالحب والعاطفة والاحساس. هذا اللون عودنا عليه “سعد” في كافة اعماله السابقة فهو اشتهر بتأديته للاغاني الرومنسية التي تتضمن ألماً أو حزناً او حباً او فراقاً.

سعد سبق ان كشف لنا انه سيصور الاغنية على طريقة الفيديو الكليب مع المخرج وليد ناصيف الذي اجتمع مع “رمضان” ونشر الاخير صورة من اجواء اللقاء معلناً كما كشفنا انه سيصور الاغنية الجديدة.