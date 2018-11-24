مايك ماسي بين موسيقى خبصة والميلاد

شارك الفنان مايك ماسي جمهوره على انستغرام فرحته بتحقيق ألبوم “خبصة” مرتبة في الـ top charts في فرنسا ولبنان على itunes.

ماسي كان قد أطلق أغنية “خبصة” والموسيقى الخاصة بالفيلم من إخراج شادي حنّا منذ أسبوعين ولاقت استحسان الجمهور قبل إطلاق الفيلم الذّي أصبح في صالات السينما اللبنانيّة كافة ابتداء من يوم ٢٢ تشرين الثاني.

هذا وينكبّ ماسي بالتحضير لحفلٍ خيري مميّز بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك في ١٨ كانون الأوّل (دسمبر) في الChronic Care Center بعبدا برعاية السّيدة الأولى السابقة منى الهراوي مع فرقته الموسيقيّة الفرنسيّة.