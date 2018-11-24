الظهور الأول للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد إعلان طلاقها

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورتين جديدتين لها حازت إحداهما إعجاب أكثر من 182 ألف متابع.

وقد التقطت لها بطريقة السيلفي وعلقت عليها: "صباح الياسمين" فيما ظهرت في الثانية أثناء جلسة ماكياج.

وهو ما أثار استغراب المتابعين خصوصاً أنه الظهور الأول للفنانة بعد انتشار خبر طلاقها.

وكانت ياسمين أعلنت مؤخراً انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد سنوات من الارتباط وإنجاب طفلين هما ياسمين وسيف الدين. وعلقت: "كل شيء قسمة ونصيب والانفصال تم منذ فترة "، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى وقبل أن تحذف المنشور.

كما أنها لم تعلق حتى الآن على انتشار خبر أفاد بزاوج طليقها من الفنانة ريهام حجاج بعد قصة حب سرية جمعتهما. وكان مصدر مقرب منها أشار إلى أنها انفصلت رسمياً عن زوجها بشكل سري منذ عام تقريباً.