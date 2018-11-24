شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل ليام هيمسورث بعيد ميلاد مايلى سايروس الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " قصة حب " طويلة جمعت المغنية الشهيرة مايلى سايروس وخطيبها نجم هوليوود ليام هيمسورث، حتى أن تفاصيل علاقتهما تحولت لمحط تركيز الكثير من المواقع الفنية بشتى انحاء العالم. احتفل أمس ليام هيمسورث بعيد ميلاد مايلى الـ 26، حيث نشر النجم الشهير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة لمايلى وهى تقف بين " البلونات " الملونة بينما كانت تحتضن كلبها، ولاقت الصورة اعجاب الكثير من مرتادى صفحته وحصدت أكثر من 1.9 مليون " likes " فى 13 ساعة فقط.

مايلي سايروس

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