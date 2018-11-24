شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع سكوت ديسيك.. هل تنتظر كورتنى كاردشيان طفلها الرابع؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان لمحط إثارة جدل واسع، وذلك بعد ظهورها فى مقطع فيديو قصير احتفالا بعيد الشكر " Thanksgiving " نشرته شقيقتها النجمة والسوبر موديل كيندال جينر على صفحتها بموقع "إنستجرام. ظهرت كورتنى كاردشيان البالغة من العمر 39 عاما فى مقطع الفيديو الذى جمع عائلة كاردشيان وهى تقف بجانب سكوت ديسيك والد ابنائها، بينما كانت تضع كورتنى يدها على بطنها وهو ما جعل التكهن بانتظارها مولودها الرابع، وقد حصد الفيديو أكثر من 2.8 مليون likes خلال يوم واحد فقط.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورها مع سكوت ديسيك.. هل تنتظر كورتنى كاردشيان طفلها الرابع؟.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .