شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرح أغنية "ملكة جمال الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح سلطان الطرب جورج وسوف عبر تطبيق أنغامى أغنية "ملكة جمال الروح" وهى من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، وهى من إخراج جاد شويرى. وتقول كلمات الأغنية "ملكة جمال الروح والعين والقلب تيجى السنين وتروح وإنتى اللى جوة القلب وأنا لو أعيش عمرى وحياتى من تانى فى كل لحظة أقول إنتى اللى ملكانى". جورج وسوف أحيا مؤخرا حفل غنائى كبير بأحد المسارح بمدخل مدينة الشروق على طريق القاهرة الإسماعيلية، وقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة منها "طبيب جراح"، "عادى يا دنيا"، "بيسألونى عليك"، وغيرها من الأغانى. من ناحية أخرى يسجل جورج أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "أمال أنا فين"، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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