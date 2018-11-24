شكرا لقرائتكم خبر عن كيف احتفل نجوم الفن بعيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفل الفنان أحمد حلمى، وزوجته الفنانة منى زكى، بعيد ميلادهما الذى يتوافق فى يوم واحد هو 18 نوفمبر، وشارك "حلمى" البالغ من العمر 49 عامًا، ومنى زكى، البالغة من العمر 42 عامًا، احتفالهما باقة من الفنانين، بينهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان شريف منير، ورامز جلال، والفنانة غادة عادل، والكاتب والسيناريست تامر حبيب.

وأظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، احتفاء خاص بعيد ميلاد صديقتها منى زكى، والفنان أحمد حلمى، حيث نشرت، اليوم السبت، صور ومقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، معلقة عليها "أحلى ناس دى ولا إيه"، كما نشر المخرج عمرو عرفة، اليوم، صور من حفل عيد الميلاد، وعلق عليها "ربنا يسعدكوا ويخلى كل أيامكوا أعياد.. أحمد حلمى ومنى زكى أحلى الأصدقاء وعيد ميلاد سعيد".



عيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى



أحمد حلمى ومنى زكى يحتفلان بعيد ميلادهما



عيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى مع أصدقائهما



فرحة منى زكى وأحمد حلمى فى عيد ميلادهما



غادة عادل فى عيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى



تورتة عيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى



أحمد حلمى يصفق خلال حفل عيد الميلاد



ضحكة منى زكى فى عيد ميلادها



نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أحمد حلمى ومنى زكى