شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور "العسيلى" يتحدى برودة الطقس ويشعل حفله الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن جمهور المطرب محمود العسيلى حرص على حضور حفله الأخير الذى أقيم مساء أمس، بإحدى المدارس الفرنسية.

ووسط عدد كبير من الحاضرين، غنى العسيلى باقة من أجمل أغانيه أبرزها، "الليلة"، "عايشة"، "يبقى أنت أكيد فى مصر"، ثم اضطر محمود، إلا عدم استكمال الحفل بسبب هطول أمطار غريزة وذلك حفاظا على أمن وسلامة جمهوره.































في سياق أخر طرح العسيلى، أمس، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "بيت جدتى" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذى حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.