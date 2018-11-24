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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور "العسيلى" يتحدى برودة الطقس ويشعل حفله الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن جمهور المطرب محمود العسيلى حرص على حضور حفله الأخير الذى أقيم مساء أمس، بإحدى المدارس الفرنسية.
ووسط عدد كبير من الحاضرين، غنى العسيلى باقة من أجمل أغانيه أبرزها، "الليلة"، "عايشة"، "يبقى أنت أكيد فى مصر"، ثم اضطر محمود، إلا عدم استكمال الحفل بسبب هطول أمطار غريزة وذلك حفاظا على أمن وسلامة جمهوره.
في سياق أخر طرح العسيلى، أمس، فيديو كليب لأغنيته الجديدة "بيت جدتى" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذى حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور "العسيلى" يتحدى برودة الطقس ويشعل حفله الأخير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .