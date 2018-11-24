كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 05:10 مساءً -

ممثل سوري ينعي والده بتأثر: قصرت تجاهك‎ توفي أمس والد الفنان السوري ​عامر العلي​ الذي نعاه بعبارات مؤثرة جاء فيها : ” كان عندي احساس انك مارح تروح مع اللي راحو .. كان عندي احساس انك موجود متل الهوا والمي وضو الشمس … مابيروحو .. ومابنحس فيهم الا لما نفقدهم .. بعرف اني قصرت معك اخر فترة .. وماقدرت شوفك الا كم مرة وعالسريع .. بس انا مبارح قلتلك اني جاي اقعد معك هالمرة قعدة طويلة .. وقلتلي ناطرك ياخيي “. وأضاف بحزن شديد:”كنت جاي شوفك .. جاي احكي معك .. واحكيلك شو عم اشتغل وشو عم خطط لحياتي .. بس الوقت غدرنا وانت رحت عاغفلة .. كلهن كم ساعة ماقدرت تستناني فيهم ! … ماقدرت تعطيني ولو فرصة اخيرة لقلك قديه انا بحبك كسرت ضهرنا بغيابك .. الله يرحمك يا بيي ” . وقدم عدد كبير من الممثلين السوريين العزاء لزميلهم وتمنوا لوالده الرحمة ولعامر وعائلته الصبر والسلوان.

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