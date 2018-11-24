قصة رصاصة جندي مصري في رأس بنيامين نتنياهو.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إصابة في الرأس عن طريق رصاصة أطلقها جندي مصري خلال عملية تدعى “بولموس 4”عام 1969 أثناء حرب الاستنزاف.

شبكة “روسيا اليوم” ذكرت أن صحيفة ” إسرائيل هايوم” الإسرائيلية، أوضحت أنه خلال العملية التي جرت في حرب الاستنزاف تحديدا في 13 مايو 1969، شارك فيها نتنياهو، كمقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية “سييرت متكال” وأصيب وقتها بطلق ناري في رأسه على أيدي أحد الجنود المصريين.

وأضافت أن نتنياهو كان جزءا من القوة التي عبرت قناة السويس في قوارب مطاطية، في طريقها إلى الضفة الغربية التي كانت تحت السيادة المصرية.

الصحيفة أكدت أن هذه العملية تضمنت محاولة زرع كمين للقوات المصرية خلال الحرب، من خلال القوة التي يشارك فيها نتنياهو والتي كانت تحت قيادة الجنرال أميرام ليفين، الذي حل محل يوني شقيق نتنياهو كقائد لوحدة سييرت متكال، بعد مقتل شقيق نتنياهو في عملية عنتيبي.

وأشارت إلى أنه خلال العملية الإسرائيلية تسبب جندي مصري في فضح تحرك نتنياهو ورفاقه، ففتح النار على القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة جدا، ما أسفر عن إصابة الملازم الثاني حاييم بن يونا، قائد القارب، كما أصيب نتنياهو أيضا بطلقة في رأسه ما دفعه للهروب إلى الماء.

واختتمت بأنه خلال ذلك قرر عدد من المقاتلين الإسرائيليين بما في ذلك نتنياهو القفز إلى الماء، إلا أن نتنياهو كان يحمل كمية كبيرة من الذخيرة ما جعله يغوص في الماء، وأن الذي أنقذ حياة نتنياهو هو مقاتل الكوماندوز في البحرية الإسرائيلية، إسرائيل عساف.