باسكال مشعلاني تتألق في أحدث حفلاتها بدبي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، حفلًا غنائيًا كبيرًا خلال مشاركتها في معرضThe Women’s Show، والذي أقيم في فندق Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah، بدبي، برعاية مجلة «الصحة والغذاء»

باسكال، قدمت خلال الحفل بقة مميزة من أفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

وشهد الحفل حضور شخصيات أكاديمية وأطباء وداعمين لحقوق المرأة، الذين تفاعلوا معها ومع أغنياتها ورددوا معها أغنيتها «بخاف أعشقك»، وفي نهاية الحفل تم تكريم النجمة اللبنانية بدرع خاص تعبيرًاعن المحبة والتقدير لتلبيتها الدعوة التي وجهت إليها من هيئة الصحة في دبي.

من ناحية أخرى، تستعد باسكال للسفر إلى القاهرة للمشاركة في برنامج «شريط كوكتيل»، الذي يقدمه الفنان هشام عباس.

من ناحية أخرى، طرحت باسكال مشعلاني كليب جديد لأغنية بعنوان «بخاف أعشقك»، والذي صورته بعدسة المخرج فادي حداد، والأغنية من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع ملحم أبو شديد وروبير الأسعد.

كما طرحت أغنية «لعبها صح»، من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق، كما تنوى السفر إلى أوروبا لتصوير كليب تلك الأغنية ذات اللهجة الخليجية.