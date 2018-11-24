جورج وسوف يبحث عن فنان يجسد شخصيته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان السوري جورج وسوف، لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، ويضم عدد من الأغاني المميزة ليكون عودة قوية له بعد غياب تسع سنوات.

جورج وسوف، قال في حواره لمجلة «لها»: «إن الألبوم يضم أغاني منها «توكل على الله، ومعالم الطريق، وملكة جمال الروح، ودار الزمان، ويا عمر، وخلص الحكي، وبندهلك»، والتي طرحها مؤخرًا.

كما كشف الوسوف أنه يستعد لتقديم سيرته الذاتية في عمل فني، وأنه يواصل حاليًا كتابة قصة حياته وذكرياته مع الفن، لكنه لا يعرف بعد من هو الفنان القادر على تجسيدها عملاً فنيًا على الشاشة.

جورج وسوف، أوضح خلال الحوار، انه لا يمانع في عمل دويتو، مع أي فنان أو فنانة عربية، ولا يوجد مشكله لديه شرط أن يكون لديه الموهبة، حتى يخرج العمل بالشكل الذي يرضيه.

وعن جولته الغنائية الأخيرة في أميركا، قال: «إنه كان سعيداً للغاية بهذه الجولة، كما سُرّ بلقاء الجالية العربية هناك، وعبّر عن سعادته بالعودة إلى الغناء في مصر بعد غيابه الطويل عنها».