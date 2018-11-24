بالصور- الجمهور يحاصر نانسي عجرم في دبي

تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح “دبي مول”، ضمن فعاليات ختام أمسيات Vogue Loves Fashion Avenue وذلك في ظهور خاص على المنصة الرئيسية يوم الجمعة، تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ووسط حضور جماهيري كبير جداً، شقت نانسي طريقها الى المنصة، حيث اختارت ان ترتدي لهذه المناسبة ثوباً ابيض اللون كشف حملها بشكل متقدم جداً.

نانسي غنت بأسلوبها الرائع باقة من اجمل واشهر اغنياتها. ورقصت بعفوية ونشاط، وكانت حديث الشبكة العنكبوتية من خلال تداول الجمهور للفيديوهات الخاصة بها من السهرة.

نذكر أن آخر اعمال “عجرم” اغنية “بدنا نولع الجو” التي تحقق نجاحًا هائلا حيث تخطت الـ 17 مليون مشاهدة على قناتها على يوتيوب، وعبر حفلاتها الغنائية وذلك بعد ان غنتها على المسرح مباشرة واشعلت الاجواء بها.