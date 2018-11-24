شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم فى سيلفى مع الشيخ محمد بن زايد: مثال للتواضع والكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد كريم عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أنه مثال للتواضع والأخلاق ومثل أعلى يحتذى به.

ونشر كريم، صورا له مع الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "تشرفت بمقابلة قائد نفتخر به فى الوطن العربى، سمو التواضع والأخلاق والكرم ومثل أعلى نحتذى به، الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله".



محمد كريم فى سيلفى الشيخ محمد بن زايد

ويشارك حاليا الممثل المصرى محمد كريم، بتصوير مشاهده فى فيلم "A Score to Settle، بطولة النجم العالمى نيكولاس كيدج، حيث يلعب كريم دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

وتدور أحداث الفيلم حول نيكولاس كيدج، الذى يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التى يجسدها محمد كريم.



