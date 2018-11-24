- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنيفر جارنر ترقص على نجمتها فى Hollywood Walk of Fame والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة العالمية جنيفر جارنر نجمتها الموجودة فى "Hollywood Walk of Fame" ممشى المشاهير بهوليوود، وقد حرصت جارنر البالغة من العمر 46 عاما على تسجيل مقطع فيديو قصير نشرته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وظهرت خلاله وهى ترقص على النجمة، وتخطت نسبة مشاهدة الفيديو أكثر من 1.1 مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.
يذكر أن جنيفر جارنر قدمت خلال مسيرتها عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Butter" و"Dallas Buyers Club" و"Men, Women & Children" و"Miracles from Heaven" و"Wakefield" وغيرها.
جارنر
جارنر
جارنر
جانر
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنيفر جارنر ترقص على نجمتها فى Hollywood Walk of Fame على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .