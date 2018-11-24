شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنيفر جارنر ترقص على نجمتها فى Hollywood Walk of Fame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت النجمة العالمية جنيفر جارنر نجمتها الموجودة فى "Hollywood Walk of Fame" ممشى المشاهير بهوليوود، وقد حرصت جارنر البالغة من العمر 46 عاما على تسجيل مقطع فيديو قصير نشرته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" وظهرت خلاله وهى ترقص على النجمة، وتخطت نسبة مشاهدة الفيديو أكثر من 1.1 مليون مشاهدة خلال 7 ساعات فقط.

يذكر أن جنيفر جارنر قدمت خلال مسيرتها عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Butter" و"Dallas Buyers Club" و"Men, Women & Children" و"Miracles from Heaven" و"Wakefield" وغيرها.



جارنر



جارنر



جارنر