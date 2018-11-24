شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيم كاردشيان تستسلم لابنتها نورث ويست.. والطفلة تلطخ وجهها بالماكياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أن تترك ابنتها نورث ويست تظهر مدى موهبتها فى وضع "الماكياج"، حيث استسلمت كيم ذات الـ38 عاما لابنتها البالغة من العمر 5 سنوات والتى خلفت كل الظنون ولطخت وجه والدتها وكتبت ورسمت عليه باستخدام "قلم الكحل".

ففى بداية الأمر ظهرت نورث ويست بعدد من الصور وهى تضع "كريم الأساس" لكيم باستخدام "البلندر"، وهو ما وضح بعدد من الصور وتوقع الكثيرين أنها ستضع "الماكياج" بشكل احترافى إلا أنها فشلت فى مهمتها.

ولم يكن وجه كيم فى ذلك اليوم لتجربة الماكياج بأنامل نورث ويست، لكنها استسلمت أيضا لدريم ابنة أخيها روب والتى تبلغ من العمر عامين.



كيم كاردشيان



كيم كاردشيان



كيم كاردشيان



كيم كاردشيان



كيم كاردشيان