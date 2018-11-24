تعرَّفي إلى الـ 5 مغنيات الأعلى أجراً في 2018، كاتي بيري الأغلى!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 نوفنبر 2018 04:21 مساءً - أصدرت مجلة Forbes الاقتصادية قائمتها السنوية للمغنيات الأعلى أجرا في مجال الموسيقى لعام 2018 وفقا لدخولهم قبل الضرائب في الفترة من 1 يونيو 2017 وحتى 1 يونيو 2018.



وتصدرت المغنية الأمريكية كاتي بيري تلك القائمة بمبلغ 83 مليون دولار، ويرجع الفضل في تصدرها القائمة إلى جولة Witness: The Tour التي قامت بها في الفترة من 19 سبتمبر 2017 وحتى 21 أغسطس 2018، بالإضافة إلى مشاركتها كعضوة في لجنة تحكيم برنامج American Idol.











وفي المركز الثاني جاءت المغنية الأمريكية تايلور سويفت بعد أن حصدت نحو 80 مليون دولار، وأشارت Forbes إلى أن السبب الوحيد وراء هبوط سويفت للمركز الثاني هو أن تاريخ جولتها Reputation Stadium Tour لا يمكن الاعتماد عليه في حصر دخلها لهذا العام، إذ بدأت الجولة يوم 8 مايو.





في المركز الثالث جاءت المغنية الأمريكية بيونسيه بمبلغ 60 مليون دولار، بعد أن احتلت المركز الأول العام الماضي من مبيعات قياسية لألبومها Lemonade وجولاتها العالمية Formation.







بينما احتلت المغنية الأمريكية بينك المركز الرابع بعد أن حصدت مبلغ 52 مليون دولار.









وجاءت المغنية الأمريكية ليدي غاغا في المركز الخامس بمبلغ 50 مليون دولار بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم A Star Is Born.









وعلى الرغم من ذلك يمكن أن تتصدر تايلور سويفت قائمة العام المقبل، نظرا لأن كاتي بيري تخطط لأخذ استراحه من الموسيقى وفقا لما صرحت به لموقع Footwear News الشهر الماضي خلال ترويجها لماركة الأحذية الخاصة بها قائلة: لن أطرح أغنيات قريبا، أشعر وكأنني فعلت الكثير، أشعر وكأنني قرعت الجرس بصوت عال كوني نجمة بوب، أنا ممتنة لما أنا عليه".



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