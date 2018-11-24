مفاجأة رجا ناصر الدين: “تزوجت من نادين الراسي”

كتب امير فتحي في السبت 24 نوفنبر 2018 03:50 مساءً -

فجر الإعلامي اللبناني ​رجا ناصر الدين​ مفاجأة كبيرة عبر موقع الفن بصورة حصرية حيث أعلن في تصريح خاص لنا أنه تزوج من الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​، لكنهما عادا وانفصلا.

ناصر الدين ونادين الراسي كانا قد اثارا الجدل منذ فترة حيث انتشرت اكثر من صورة لهما سوياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخرجت اكثر من شائعة تحدثت عن ارتباطهما، في وقت لم يؤكد الطرفان الشائعات ولم ينفياها.

يذكر ان الممثلة نادين الراسي تعيش في الفترة الأخيرة مشكلة عائلية بينها وبين طليقها ​​جيسكار أبي نادر​​ الذي اتهمها بمحاولة قتله.

نادين الراسي ورجا نصرالدين

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