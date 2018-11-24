هايلي بالدوين تحتفل بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت عارضة الأزياء الشابة هايلي بالدوين لقطات من احتفالها بعيد ميلادها مع أسرتها وزوجها المغني الكندي الشاب جاستن بيبر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، ظهرت خلال اللقطات التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور انستجرام، حاملة لكعكة عيد ميلادها، وقد قام جاستن بدمس رأسها في الكعكة.

كما نشرت العارضة الحسناء صورة وهي تتلقى قبلة من زوجها جاستن بيبر، رغم غرق وجهها ببقايا الكعكة ووجهت له رسالة شكر لهذه اللحظة الرومانسية.

وكان النجم والمغنى الكندي الشهير جاستين بيبر، قد ظهر برفقة زوجته العارضة العالمية هايلي بالدوين، حيث كان الثنائي العالمي يقومان بجولة فى منزل النجمة العالمية ديمى لوفاتو، و هو ما يبدو أنهما يتطلعان لاستئجار العقار، وبدى الثنائى فى غاية الحب والانسجام وتبادلا القبلات والأحضان.

وكان موقع جست بيرد، قد نشر عددا من الصور للزوجين جاستين بيبر وهايلى بالدوين وهما يقبلان بعضهما البعض، وذلك بعد أن حصلا على كوبين من القهوة فى لوس أنجلوس.