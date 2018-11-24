أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وشيماء سيف وترقص على «نمبر وان».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئت الفنانة المصرية أيتن عامر بحفل كبير أعده لها زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في أحد أماكن السهر الكبرى.

الحفل شهد حضور الفنانة شيماء سيف وعدد من أصدقاء أيتن من خارج الوسط الفني، وشاركت الفنانة جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

أيتن وجهت الشكر لزوجها على هذه المفاجأة المميزة، بقولها: ” ربنا ما يحرمنى منك شكرا على احلى مفاجأة”، كما شكرت أصدقائها بقولها: “الصحاب الجدعان رزق.. ربنا يخليلكوا صحابكوا اللى بيحبوكوا بجد”.

كما نشرت شيماء سيف مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه وهي ترقص مع أيتن على نغمات أغنية “نمبر وان” للفنان محمد رمضان، وعلقت عليه بقولها: “نمبر وان من عيد ميلاد ايتن حبيبتى وعقبال مليون سنه يا توتى”.

وكانت أيتن عامر قد استعرضت من قبل الهدايا التي تلقتها من زوجها وأولادها بمناسبة عيد ميلادها، حيث كانت الهدايا طريفة.

زوج أيتن، أهداها هدية لعبة على شكل «مارد وشوشني»، الشخصية الكرتونية التي دبلج صورتها الفنان محمد هنيدي، كما نشرت أيتن صورة هدية أولادها وكتبت: «دي بقى هدية أيتن ويوسف لي في عيد ميلادي».