أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد إعلان طلاقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، وذلك بعد زيجة استمرت 17 عاما، وبدون إبداء أي أسباب للطلاق.

وفي أول ظهور لها بعد إعلان طلاقها، حضرت ياسمين حفل عيد ميلاد صديقيها النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، والذي أقيم مساء الجمعة 23 نوفمبر.

ياسمين نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها على “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مع حلمي وعدد من نجوم الفن الذين حضروا الاحتفال، وتألقت في الصورة بإطلالة سوداء، وأسدلت شعرها، وتزينت بمكياج هاديء.

الفنانة المصرية نشرت صورة أخرى لها مع خبيرة ماكياج أثناء وضعها الماكياج لها استعدادا للذهاب إلى الحفل، وقد بدت بحالة نفسية جيدة.

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن أصدقاء منى وحلمي، ومنهم الفنانة غادة عادل، والفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، والسيناريست تامر حبيب، والفنان رامز جلال، والفنان شريف منير.

وكان خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة قد سبب صدمة لعدد كبير من جمهورها الذي كان سعيدا لاستقرارها الأسري.

وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن الطلاق قد تم منذ عام، وأن طليق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة قد ارتبط مؤخرا بالفنانة ريهام حجاج، وذكرت عدد من المصادر المقربة من الفنانة، أن حلاوة من يقوم حاليا بإنتاج مسلسل ريهام الجديد والذي يحمل اسم “كارمن” والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل.