ريم البارودي تحتفل بعيد ميلادها برفقة شقيقتها وتنشر صورها للمرة الأولى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريم البارودي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بأول صورة تجمعها برفقة شقيقتها دينا.

ريم البارودي، نشرت صورتها برفقة شقيقتها واكتفت بالتعليق عليها بوضع شكل قلب وكلمة أختي.

شقيقة ريم البارودي، احتفلت بعيد ميلادها بقالب تورتة على شكل مثلجات، ونشرت صورة من الاحتفال عبر صفحتها وعلقت عليها قائلة: «كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وربنا يخليكي ليه يا أجدع أخت بتمنالك السعادة وراحة البال».

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها ريم صورة شقيقتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت صورتيهما على العديد من التعليقات التي أكدت على عدم وجود تشابه بينهما.

وتعاقدت الفنانة ريم البارودي مؤخرا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير»، حيث سبق واعتذرت عن الجزء الأول، ويشارك ببطولته بوسي وسوسن بدر ولقاء سويدان، وغيرهم.

كما شاركت في مسلسل يذكر أن مسلسل «السر»، وهو من بطولة الفنان حسين فهمي، ووفاء عامر، ونضال الشافعي، ومايا نصري، والراقصة دينا والفنان أحمد حلاوة، ونورين كريم، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، وهو من تأليف حسام موسي.

ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد برفقة شقيقتها وتنشر صورها للمرة الأولى.. شاهد