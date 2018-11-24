الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تحتفل بزفاف ابنتها بحضور نجمات الخليج.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بزفاف ابنتها الكبرى “منى العتيبي”، مساء الخميس 22 نوفمبر، في إحدى القاعات الخاصة بالأفراح في الكويت.

وحرصت عدد كبير من النجمات الخليجيات على مشاركة الفنانة الهام فضالة فرحتها، وكان من بينهن الفنانة هنادي الكندري، والفنانة هيا الشعيبي، والفنانة هبة الدري، والفنانة فاطمة الصفي، وغيرهن.

الفنانة الكويتية تألقت في حفل ابنتها بفستانين مختلفين، أحدهما باللون الأسود مزين بنقوش باللون البيج، أما الآخر فكان فستان باللون الفضي اللامع، ولم تستطع تمالك نفسها ودخلت في نوبة بكاء، من شدّة فرحتها بابنتها، ثم رقصت على أنغام الأغاني الخليجية.

واستعرضت إلهام تفاصيل الزفاف ومكان الحفل وفستان العروس والشبكة، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع “سناب شات”.

إلهام وجهت تهنئة خاصة لابنتها، على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “يا مراسيم الفرح طوقي قلب ابنيتي منى بالفرح والسعادة .. والله يبارك لج يا أول فرحتي ويتمم بالخير أحلى لياليج”.

ومنى العتيبي هي إبنة الهام الفضالة من زوجها الأول، كما أن لديها ابنتان من زوجها الثاني خليل التميمي وهما فجر والنور.