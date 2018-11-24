أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما بحضور النجوم.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما مساء الجمعة 23 نوفمبر، وذلك بعد مرور عدة ايام عليه، حيث أن عيد ميلادهما يومافق يوم 18 نوفمبر.

الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن أصدقاء منى وحلمي، ومنهم الفنانة غادة عادل، والفنانة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، والسيناريست تامر حبيب، والفنان رامز جلال، والفنان شريف منير.

كما حضرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور رسمي لها بعد إعلان طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة،

وقد أحضر القنانين قالب تورتة كبير لمنى وحلمي حملت صورتهما معا، وقاموا بالغناء أغنية “كل سنة وانت طيب” للفنان تامر حسني، وشاركت ياسمين جمهورها بصور ومقطع فيديو من الحفل.

وكانت الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي قد تلقا الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورهما بعيد ميلادهما، والذي يوافق نفس اليوم ولكن سنة الميلاد مختلفة.

فمنى زكي من مواليد 18 نوفمبر عام 1977، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 41 عاما، فيما ولد أحمد حلمي في 18 نوفمبر عام 1969، أي أنه يبلغ من العمر 49 عام.