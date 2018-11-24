نجل سيف علي خان يتحول إلى دمية تباع في الأسواق

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

انتشرت في أسواق ولاية كيرالا الهندية دمية على شكل تيمور على خان taimur ابن النجمة المعروفة كارينا كابور والممثل سيف على خان (ملوك بوليوود)، ترتدي هذه الدمية سترة زرقاء على بدلة بيضاء اللون، وتحمل تشابها غريبا لـ سليل العائلة العريقة.

وكعادتها، لم تستطع الصحافة الفنية أن تفوت “الخبر” الذي استوقفها، وعندما سألت صحيفة “مومباي ميرور” الممثلة الأم عن رأيها في الدمية التي غمرت الأسواق بشكل تجاري، اعترفت كارينا أنها لا تعرف كيف تتفاعل مع الأمر.

في المقابلة التي أجرتها الصحيفة، قالت بيبو: “تيمور لا يمكن أن يهرب من شعبيته، عندما رأيت الدمية، كنت اتسائل ماذا يفترض بي أن أقول؟ لكن سيف أشار إلى أنه لان الناس يحبونه كثيرا تكون هذه الأمور مقبولة بالنسبة له”.

وأضافت: “هناك الكثير من الدفء الحقيقي لابننا انه من السيئ لمنع الناس من التقاط صور له أو صنع دمي له. ولكن يجب أن يفهموا أنه طفل عمره سنتان ويحتاج إلى حياة طبيعية”.

وفي وقت سابق، قال سيف لصحيفة “هند تايمز” معبراُ عن سعادته بتلك الدمية: أن أقل ما يمكنهم فعله هو إظهار نسخة من “تيمور” الصغير، ونقل عنه قوله، “ربما ينبغي لي أن تكون العلامات التجارية باسمه، ارجو إرسال واحده لي!

على الصعيد الفنّي، فإن آخر أعمال كارينا كابور فيلم “Veere di Wedding”، والذي شاركت فيه بجانب كل من سونام كابور وسوارة بهاسكار، وشيخا تالسنيا.