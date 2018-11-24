شكرا لقرائتكم خبر عن 28 نوفمبر مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مهرجان أيام قرطاج المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الدكتور حاتم دربال المدير العام لمهرجان أيام قرطاج المسرحية يوم 28 نوفمبر تفاصيل الدورة الـ20 خلال مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس، ويكشف خلاله أيضا عن أسماء المكرمين من جميع الدول العربية وعدد الفرق والمسرحيات المشاركة.

وكان البيت الفنى للمسرح بمصر قد أعلن عن اسم العرض المصرى الذى تم اختياره ليمثل مصر فى المسابقة الرسمية وهو العرض المسرحى "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم.

و"الساعة الأخيرة" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح، وتم افتتاحه فى شهر أبريل الماضى ويتناول العرض حياة الطيار الأمريكى الذى ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين، وبطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحى، سامية عاطف، معتز السويفى، محمود الزيات، محمد دياب ونائل على، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبد المنعم.